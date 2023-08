Incendio a Domagnano, distrutta una casa

Un violento incendio si è verificato a Domagnano nella notte tra giovedì 17 agosto e venerdì 18 agosto, verso le 2.30. Una casa è stata avvolta dalle fiamme in via Carducci. Coinvolta un'abitazione che pare abbia un laboratorio di falegnameria al piano terra. Rinvenuto sul posto molto legname e materiale infiammabile. Alcune case nelle vicinanze sono state fatte evacuare per sicurezza. All'interno c'erano due persone, marito e moglie che sono riusciti a lasciare l'abitazione rimanendo illesi. Sul posto sono intervenutI: una pattuglia della Polizia Civile di San Marino, la Gendarmeria, la sezione antincendio della Polizia Civile e tre squadre con quattro camion dei vigili del fuoco di Rimini. I vigili, stando alla pericolosità hanno provveduto alle operazioni di spegnimento dall'esterno. Le operazione di messa in sicurezza continueranno per l'intera giornata vista l'entità del rogo. Intanto il Segretario di Stato per gli Affari Interni Gian Nicola Berti ringrazia i Vigili del Fuoco di Rimini e il Comandante Provinciale, Piergiacomo Cancelliere per l'ausilio e la piena collaborazione costantemente assicurati in circostanze come questa.



Seguiranno aggiornamenti