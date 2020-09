Un incendio è scoppiato, nel primo pomeriggio di oggi, in una casa di Domagnano, sita in Via degli Olmi 6. Le fiamme sono scaturite all'interno di una cucina, con tutta probabilità a causa di un corto circuito. La sezione antincendio della Polizia Civile è intervenuta prontamente su segnalazione dei proprietari ed ha spento le fiamme. I danni sono ridotti: il fuoco ha bruciato un elettrodomestico e parte dell'arredamento della cucina, non si segnalano persone ferite.