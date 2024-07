SAN MARINO Incendio a Domagnano, sammarinese 54enne finisce al Pronto soccorso In quel momento, in casa c'erano madre e figlia. La prima è rimasta intossicata dal fumo

Incendio a Domagnano, sammarinese 54enne finisce al Pronto soccorso.

Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di mercoledì in una abitazione di via dei Tigli a Domagnano di San Marino. A prendere fuoco sarebbe stata una asciugatrice che si trovava nel garage. Erano le 14.50 quando è arrivata la chiamata alla Centrale operativa; nel giro di pochi minuti sul posto è arrivata la sezione Antincendio della Polizia Civile che ha provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'appartamento. In quel momento, in casa c'erano madre e figlia. La prima è rimasta intossicata dal fumo, M.B. le iniziali della donna di 54 anni, che è stata portata in Pronto soccorso a scopo precauzionale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: