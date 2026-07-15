Incendio a Fiorina nella notte, a fuoco un laboratorio artigianale

Incendio nella notte a Fiorina in via F. Fiori. Le fiamme, sviluppate da circa le 2:45, hanno interessato il laboratorio artigianale di una attività produttiva, ha reso inagibile momentaneamente lo stabile dove sono presenti anche delle abitazioni. Sul posto sono intervenuti una pattuglia della Polizia Civile e gli agenti della sezione Antincendio della Polizia Civile che hanno domato le fiamme e il capo della Protezione Civile per i rilievi di rito. Le attività di spegnimento e di messa in sicurezza sono terminate alle 5.30.







