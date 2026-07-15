INCENDIO Incendio a Fiorina nella notte, a fuoco un laboratorio artigianale Polizia Civile e Protezione Civile impegnate per 3 ore in via F. Fiori

Incendio a Fiorina nella notte, a fuoco un laboratorio artigianale.

Incendio nella notte a Fiorina in via F. Fiori. Le fiamme, sviluppate da circa le 2:45, hanno interessato il laboratorio artigianale di una attività produttiva, ha reso inagibile momentaneamente lo stabile dove sono presenti anche delle abitazioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Antincendio della Polizia Civile che hanno domato le fiamme e il capo della Protezione Civile per i rilievi di rito. Le attività di spegnimento e di messa in sicurezza sono terminate alle 5.30.

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