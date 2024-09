Incendio a Galazzano, magazzino della cartoleria "La Pitagora" sfiorato dalle fiamme [video]

Un incendio è divampato attorno a mezzanotte in un magazzino della cartoleria "La Pitagora" di Domagnano, in via Nicolino di Galasso a Galazzano. Le fiamme sono partite da un sottoscala con porte chiuse, che hanno fortunatamente contenuto il rogo. La sezione antincendio della Polizia Civile, già in zona per la partita della Nazionale allo stadio di Serravalle, è intervenuta tempestivamente, riuscendo a circoscrivere l'incendio. Il magazzino non è stato coinvolto, ma i danni - tra cui un quadro elettrico completamente sciolto da cui probabilmente si sono propagate le fiamme - sono da quantificare. La Protezione Civile procederà ora con le verifiche strutturali dell'edificio.

