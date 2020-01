Incendio a Gualdicciolo: a fuoco camion carico di rotoballe

Un camion carico di rotoballe ha preso fuoco ieri dopo le 23 a Gualdicciolo. L'incendio si è sviluppato sulla parte anteriore vicino alla cabina motrice.

Assieme ai mezzi antincendio della Polizia Civile sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Rimini con tre squadre che hanno lavorato per circa tre ore per spegnere le fiamme. La difficoltà dello spegnimento è legata alle braci interne alla paglia che se non completamente estinte potrebbero determinare la riaccensione dell'incendio anche a distanza di tempo.

La strada è rimasta chiusa per molte ore a causa della paglia in fiamme ovunque sul manto stradale; ancora questa mattina attorno alle sei il personale della Polizia Civile e della Gendarmeria deviava su percorsi alternativi. Ora la viabilità è tornata alla normalità