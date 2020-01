INCENDIO Incendio a Gualdicciolo: a fuoco camion carico di rotoballe

Erano quasi le 23 quando un autocarro che trasportava rotoballe ha preso fuoco a Gualdicciolo, in Via Rivo Fontenelle. L'incendio sembra sia partito dal motore. Le fiamme hanno attaccato la cabina e le rotoballe sovrastanti, per poi propagarsi su quelle stivate nel cassone. Dal momento che l’incendio si è verificato sulla strada principale, con abitazioni su entrambi i lati, e per il timore che si propagasse sul rimorchio, anch’esso carico di rotoballe, la Polizia Civile - Sezione Antincendio ha chiesto il supporto dei Vigili del Fuoco di Rimini. Di lì a poco, sul posto sono giunti tre mezzi.

Il rogo è stato domato completamente verso l'1.30 di stanotte, dopo circa tre ore. A seguito delle operazioni si è reso necessario chiudere la via in entrambi i sensi di marcia fino alla rimozione dell’autocarro e le bonifiche finali. La chiusura della strada e le conseguenti deviazioni sono state effettuate da pattuglie sia della Polizia Civile, sia della Gendarmeria. La strada è stata riaperta questa mattina verso le 5.30: prima della riapertura è stato necessario anche spargere sulla sede stradale il sale, per evitare che si formasse il ghiaccio considerata l’acqua utilizzata per avere ragione delle fiamme e le basse temperature del momento.





