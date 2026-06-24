CRONACA GIUDIZIARIA Incendio a La Ciarulla, 70enne patteggia 2 anni e 8 mesi per pubblico disastro Le indagini della Polizia civile partirono da una serie di roghi avvenuti tra il 2023 e il 2024 a Serravalle. Nell'ultimo episodio, l'unico contestato, decisive le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Incendio a La Ciarulla, 70enne patteggia 2 anni e 8 mesi per pubblico disastro.

Le indagini della Polizia civile hanno preso avvio da quattro incendi divampati tra il 2023 e il 2024 in un'area circoscritta de La Ciarulla, nel Castello di Serravalle. In uno degli episodi, avvenuto il 15 marzo 2024, l'analisi delle immagini di videosorveglianza ha permesso agli agenti di individuare l'auto del presunto responsabile: un 70enne sammarinese accusato di pubblico disastro per aver appiccato il fuoco ad alcune sterpaglie. Anche in quell'occasione, come negli altri roghi oggetto di accertamento, fu necessario un massiccio intervento della Squadra antincendio della Polizia civile per domare le fiamme.

Il procedimento, come riporta L'Informazione, si è concluso con il patteggiamento concordato tra l'avvocato Nicola Maria Tonelli e il procuratore del fisco Giorgia Ugolini. Il Commissario della Legge Vico Valentini ha accolto l'istanza presentata il 6 maggio, omologando una pena di 2 anni e 8 mesi di prigionia, oltre agli oneri di giustizia e alle spese sostenute dall'Avvocatura dello Stato. La difesa aveva già manifestato la disponibilità a risarcire il danno e a farsi carico dei costi sostenuti per le operazioni di soccorso.

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