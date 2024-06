SERRAVALLE Incendio a La Ciarulla: sterpaglie lambiscono abitazioni Sul posto sono intervenuti tre mezzi della sezione antincendio della Polizia Civile e una squadra dei Vigili del Fuoco di Rimini. Più di un'ora per spegnere il fuoco

Un incendio è scoppiato in tarda mattina al confine fra San Marino e Italia. Si tratta di una zona calanchiva, poco sopra della struttura del tiro a volo, a La Ciarulla, quindi nel Castello di Serravalle, a pochi metri di distanza dal confine di stato. Sono andate a fuoco alcune sterpaglie in un tratto boschivo, che hanno lambito un'abitazione con villette a schiera. Fortunatamente tutte le case di via dei Giacigli erano disabitate. Sul posto sono intervenute subito due squadre della sezione antincendio della Polizia civile con tre mezzi e, data la prossimità del confine italiano, anche una squadra dei Vigili del fuoco di Rimini, con due mezzi e un fuoristrada; in stretto contatto con il Comando di Murata. Gli agenti sono riusciti a evitare il peggio mettendo in sicurezza alcune vetture parcheggiate nel garage delle case. Sul posto, anche una pattuglia della Gendarmeria e una della Guardia di Rocca.

A fuoco un'area della macchia mediterranea e dei campi agricoli, ma è stata danneggiata esternamente anche la parte esterna di una villetta. Dopo circa un'ora l'incendio è stato spento e ora si lavora per cercare di risalire all'origine delle fiamme. Non si esclude, al momento, alcuna ipotesi.

