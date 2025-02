Incendio a Torraccia: a fuoco una canna fumaria, nessun ferito

Nella mattinata di sabato, un incendio ha interessato una canna fumaria in una casa di Torraccia, in strada di Montelupo. Sul posto sono intervenute la Squadra Antincendio della Polizia Civile e una pattuglia della Gendarmeria, che hanno rapidamente messo in sicurezza l’area. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito e non si registrano danni materiali.

Le autorità rinnovano l’invito alla cittadinanza a eseguire la manutenzione annuale delle canne fumarie, per prevenire incendi. Nel 2025 sono già stati registrati due episodi simili, mentre nel 2024 si erano verificati 10 casi. Un trend in crescita rispetto ai 5 incendi del 2022, segnale della necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza domestica.