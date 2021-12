RICCIONE Incendio al 3°piano di un palazzo: Vigili salvano due persone tra cui donna incinta

I Vigili del Fuoco sono intervenuti all'alba per spegnere un incendio che si è sviluppato al terzo piano di un palazzo di Riccione. Hanno portato in salvo due persone, tra cui una donna incinta, e sono stati evacuati con l’autoscala alcuni condomini che erano rimasti bloccati nelle proprie abitazioni. Un lavoro iniziato alle 5 di mattina. Ora le squadre antincendio stanno lavorando per mettere in sicurezza l'area.

