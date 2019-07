Incendio al Colorificio sammarinese: allarme rientrato

Erano le 8.40 quando è scattato l'allarme al Colorificio Sammarinese. I dipendenti erano al lavoro quando hanno sentito una forte esplosione seguita dalla sirena dell'allarme, mettendo subito in atto le procedure di evacuazione e uscendo dall'azienda di Falciano. "Un incendio è scoppiato all’interno della casamatta situata sul piazzale del Colorificio Sammarinese, all’esterno dell’edificio produttivo" - come riporta una nota della stessa azienda. "Trattasi di una costruzione in cemento armato appositamente realizzata per confinare la nitrocellulosa (altamente infiammabile) e circoscrivere eventuali episodi di deflagrazione - spiega il Colorificio - aumentando così la sicurezza del sito. L’esplosione del prodotto, dovuta a cause ancora da accertare ma, con ogni probabilità, accidentali, ha causato un incendio con alte fiamme ma circoscritto al deposito e alle sue immediate adiacenze". Pronto intervento della Squadra antincendio dell'azienda che ha impedito il peggio e in pochi minuti ha spento l’incendio con i mezzi in dotazione.

Subito dopo sono intervenuti la Protezione Civile e i Vigili del fuoco di Rimini che hanno preso in gestione l’emergenza. Sul posto aqnche una pattuglia della Polizia Civile e della Guardia di Rocca che hanno chiuso al traffico pedonale e veicolare tutte le vie della zona, in un largo perimetro.

Operazioni seguite dai lavoratori che si erano riversati in strada.

La strada è stata riaperta alle 9.30 e, dieci minuti più tardi, l'allarme è cessato e i dipendenti sono rientrati al lavoro. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto anche una ambulanza che ha controllato i dipendenti della Squadra antincendio senza riscontrare alcuna conseguenza sul loro stato di salute, e il dipartimento di prevenzione Iss



La Direzione del Colorificio ringrazia i componenti della propria squadra antincendio che hanno dimostrato competenza e prontezza nel gestire l’emergenza così come tutti coloro che sono intervenuti.