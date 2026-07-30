Incendio al confine con Gualdicciolo, decisivo l'intervento dell'elicottero per domare le fiamme

Le immagini di Giuseppe Marzi

L’intervento di un elicottero decollato da Bologna, che si riforniva d’acqua nel bacino del Torello, si è rivelato decisivo per domare l’incendio divampato in un’area boschiva sulla sponda italiana del torrente San Marino, di fronte alla zona produttiva di Gualdicciolo.

L’allarme è scattato alle 18:00 di giovedì. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Rimini e Novafeltria con sei autopompe e numerosi mezzi, affiancate dai Carabinieri e dai volontari della Protezione civile. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione, erano ben visibili anche dalle alture circostanti, compresi i Castelli di Acquaviva, Città e Chiesanuova.

Alle operazioni hanno partecipato anche le autorità sammarinesi, con la Squadra antincendio della Polizia Civile e la Protezione Civile del Titano. Per raggiungere il fronte del rogo, i mezzi dei Vigili del Fuoco italiani, guidati dai colleghi sammarinesi, hanno attraversato il torrente San Marino, guadandolo all’altezza della Lavanderia Sammarinese e in un tratto antistante la Cartiera Ciacci.

Durante le operazioni di spegnimento, le squadre di terra si sono rifornite d’acqua dagli idranti presenti sul territorio sammarinese, con il supporto della Polizia Civile, che ha contemporaneamente monitorato l’evoluzione dell’incendio sul versante del Titano, pronta a intervenire in caso di propagazione delle fiamme.

Gli ultimi focolai sono stati spenti intorno alle 22, mentre l’ultimo intervento dell’elicottero è stato registrato alle 20.20. Restano ancora da accertare le cause dell’incendio.

Di Filippo Mariotti







