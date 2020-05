FIORENTINO Incendio al confine della Cerbaiola: intervenuti Polizia Civile e Vigili del Fuoco

Un incendio si è sviluppato in tarda serata in un campo al confine della Cerbaiola, tra il castello di Fiorentino e la vicina Montegrimano. Sul posto hanno lavorato sia le forze dell’ordine di San Marino che quelle italiane. Le fiamme sarebbero scaturite probabilmente da delle sterpaglie, in un campo in territorio sammarinese, per poi raggiungere un albero che è stato tagliato dalle forze dell’ordine intervenute. C'era infatti il rischio che l'incendio potesse facilmente propagarsi nella zona boschiva e avere conseguenze peggiori. Sul posto il servizio antincendio della Polizia Civile, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Nessuna conseguenza per le persone.



