Incendio al confine di Faetano: muore un uomo

Un incendio si è sviluppato in mattinata a Montescudo, a ridosso del confine di Faetano. Le fiamme si sono sviluppate in una abitazione di via Mandrio di Sotto, di fatto in una sorta di capanno al fianco di una casa. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Rimini e i Carabinieri. In ausilio anche la Polizia Civile sammarinese e la Gendarmeria, ma senza intervenire.

Tra le fiamme i soccorritori hanno ritrovato anche il corpo del proprietario del capanno, un 47enne, deceduto per le esalazioni. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. Sul posto il medico legale per constatare il decesso.