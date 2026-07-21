Incendio al confine di San Marino: Vigili del fuoco impegnati oltre 12 ore

Incendio di vasta portata ha interessato ieri una zona boschiva nella frazione di Montelicciano, comune di Monte Grimano Terme, a pochi passi dal confine con la Repubblica di San Marino. Le fiamme hanno lambito il bed & breakfast Il Sentiero dei Goti gestito dalla famiglia Mularoni di San Marino.

"Erano le 13.30 - scrive Riccardo Mularoni sui social - quando probabilmente, una tanica di carburante abbandonata da anni in un edificio confinante con IL B&B il Sentiero dei Goti, è probabilmente scoppiata innescando un incendio importante, nel vicino bosco. Il corpo dei Vigili del Fuoco di Macerata e Pesaro (competenti in tale area), allertati dal sottoscritto e dalla Protezione Civile San Marino, si sono prodigati tutto il giorno e per tutta la notte fino all’alba di oggi per spegnere le fiamme e riportare il tutto ad una condizione di sicurezza elevata. Un grazie da parte nostra per il magnifico lavoro di squadra e per l’impegno profuso dai rispettivi reparti per così tanto tempo".

Per fortuna non si registrano danni a persone.







