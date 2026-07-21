Incendio al confine di San Marino: Vigili del fuoco impegnati oltre 12 ore
Le fiamme hanno lambito il bed & breakfast Il Sentiero dei Goti gestito dalla famiglia Mularoni di San Marino: "Un grazie da parte nostra per il magnifico lavoro di squadra dei Vigili del fuoco"
Incendio di vasta portata ha interessato ieri una zona boschiva nella frazione di Montelicciano, comune di Monte Grimano Terme, a pochi passi dal confine con la Repubblica di San Marino. Le fiamme hanno lambito il bed & breakfast Il Sentiero dei Goti gestito dalla famiglia Mularoni di San Marino.
"Erano le 13.30 - scrive Riccardo Mularoni sui social - quando probabilmente, una tanica di carburante abbandonata da anni in un edificio confinante con IL B&B il Sentiero dei Goti, è probabilmente scoppiata innescando un incendio importante, nel vicino bosco. Il corpo dei Vigili del Fuoco di Macerata e Pesaro (competenti in tale area), allertati dal sottoscritto e dalla Protezione Civile San Marino, si sono prodigati tutto il giorno e per tutta la notte fino all’alba di oggi per spegnere le fiamme e riportare il tutto ad una condizione di sicurezza elevata. Un grazie da parte nostra per il magnifico lavoro di squadra e per l’impegno profuso dai rispettivi reparti per così tanto tempo".
Per fortuna non si registrano danni a persone.
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