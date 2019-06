Incendio alla Ciarulla: balle di fieno a fuoco, ma nessun pericolo per la popolazione

L'incendio viene domato (video)

Incendio a Serravalle nell'area delle fabbriche alla Ciarulla dove diverse balle di fieno sono andate a fuoco. E' avvenuto nel tardo pomeriggio in un'azienda agricola, in un deposito di fieno. Rilevante la dimensione dell'incendio, vista la mole di materiale andato a fuoco, ma nessun pericolo per la popolazione, spiegano le autorità. Sul posto sono intervenuti gli uomini della sezione antincendio della polizia civile per portare la situazione alla normalità. Nessuno è rimasto ferito.