POLIZIA CIVILE Incendio alla Tonelli Legnami di Rovereta, in fiamme scarti di lavorazione

Incendio nella tarda mattinata di ieri alla Tonelli Legnami, a Rovereta. L'evento, spiega la sezione antincendio della Polizia civile intervenuta sul posto, si è verificato all’interno di un container collegato ad un silos per la raccolta dei residui della lavorazione del legno. All’interno del cassone, saturo di materiale, era iniziata una lenta combustione. Spente le fiamme, è intervenuto anche un ingegnere della Protezione Civile per le indicazioni di messa in sicurezza dei luoghi. Un lungo lavoro terminato nel pomeriggio con lo svuotamento della segatura.



