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Incendio boschivo a Faetano, fiamme domate nella notte

Intervento congiunto di Polizia Civile e Vigili del fuoco di Rimini: timori per la vicinanza a case e scuole, indagini in corso

7 apr 2026
Incendio boschivo a Faetano, fiamme domate nella notte

Sono terminate intorno alle 2.30 le operazioni di spegnimento dell’incendio che, nella tarda serata di lunedì di Pasquetta, ha interessato un’area boschiva a Faetano.

La Sezione antincendio della Polizia Civile è intervenuta poco prima delle 23, attaccando inizialmente le fiamme con un’autopompa e richiedendo successivamente il supporto di ulteriori uomini e mezzi, oltre ai Vigili del fuoco di Rimini, giunti sul posto con due camion e una jeep.

Il coordinamento delle operazioni è stato affidato all’Ufficiale Athos Gattei e al Capo della Protezione Civile Pietro Falcioni, con il supporto di pattuglie della Guardia di Rocca, della Gendarmeria e della stessa Polizia Civile.

Particolare preoccupazione ha destato la vicinanza dell’area colpita alle scuole elementari e alle abitazioni di Strada della Croce.

La Sezione Antincendio ha comunicato che sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incendio e accertarne eventuali responsabilità, dato che l'origine dolosa sembra la più probabile. Gli agenti sono tornati sul posto questa mattina presto per spegnere definitivamente gli ultimi focolai.




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