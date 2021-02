Incendio in abitazione, muore 70enne sammarinese Tempestivo intervento della Polizia Civile, per l'uomo non c'era più nulla da fare

E' stato trovato senza vita, sul divano della sua abitazione di via del Voltone, a San Marino Città, poco distante dalla galleria. Nonostante il tempestivo intervento della sezione anticendio della Polizia Civile, e di una pattuglia della Gendarmeria, che ieri sera si sono precipitate sul posto dopo la telefonata di una vicina che aveva visto fuoriuscire fumo dalla sua abitazione, per Giancarlo Arcangeloni non c'è stato nulla da fare. L'intervento alle 20,40: le forze dell'ordine hanno fatto irruzione nell'appartamento, in cui l'uomo viveva da solo, già denso di fumo.

Il corpo dell'anziano sammarinese, 70 anni, era riverso sul divano, senza vita, probabilmente a causa del monossido di carbonio che aveva saturato la stanza. In corso le indagini della Sezione Antincendio della Polizia Civile, per risalire alle cause dell'incendio: stando alle prime indiscrezioni, il rogo potrebbe essere partito da un mozzicone di sigaretta caduto sul divano. Una dinamica che, se confermata, richiamerebbe quella del tragico rogo in cui a metà dicembre, a Serravalle, morì un'anziana di 84 anni.



