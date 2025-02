Incendio in palazzina Acer: corto circuito all’origine del rogo che ha causato due vittime

È stato un corto circuito a scatenare l’incendio che martedì sera ha devastato una palazzina Acer in via Giuliano da Rimini, causando la morte di un uomo di 55 anni e di una donna rumena di 42. Il rogo si è sviluppato al piano terra, sprigionando fumo denso che ha rapidamente invaso la tromba delle scale e reso inutilizzabile l’ascensore, bloccando le vie di fuga.

Le vittime, residenti al secondo piano, hanno cercato di lasciare l’appartamento aprendo la porta d’ingresso, ma sono state travolte dal fumo tossico. L’uomo, con problemi di deambulazione, è deceduto sul colpo, mentre la donna è morta poco dopo nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari.

I Vigili del Fuoco hanno evacuato dodici appartamenti, mettendo in salvo una ventina di persone, tra cui diversi anziani, alcuni dei quali trasportati in ospedale per intossicazione da fumo. Sul posto sono intervenuti mezzi di soccorso, polizia e magistrato di turno per avviare le indagini sull’accaduto.