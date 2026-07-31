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Incendio in un’azienda di Galazzano, fiamme in un container | FOTO

A bruciare scarti di carta e cartone all’esterno dell’opificio. Nessun ferito e nessun danno alla struttura

di Filippo Mariotti
31 lug 2026
Incendio in un’azienda di Galazzano, fiamme in un container | FOTO

Incendio nel primo pomeriggio di venerdì in un’azienda di Galazzano. Intorno alle 13 le fiamme si sono sviluppate in un container collocato all’esterno dello stabilimento e contenente scarti di imballaggio, principalmente carta e cartone. Il rogo ha interessato marginalmente anche una piccola aiuola nelle vicinanze.

In via Guardia del Consiglio è intervenuta una squadra antincendio della Polizia Civile, che ha domato le fiamme in pochi minuti anche grazie all’utilizzo di schiuma estinguente.

Nessuna persona è rimasta coinvolta e, nonostante le fiamme alte, l’opificio non ha riportato danni. Al termine delle operazioni di messa in sicurezza, il personale ha potuto riprendere regolarmente il lavoro.




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