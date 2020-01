Incendio in una palazzina di San Giuliano, diversi intossicati

E' terminato in tarda mattinata l'intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Rimini con tre automezzi in un’abitazione in zona San Giuliano Mare. L'allarme è scattato alle 08:41. Le fiamme, partite da un appartamento ai piani inferiori, hanno bloccato alcuni residenti ai piani superiori: pronto intervento delle squadre di soccorso dei Vigili che hanno impedito che il rogo si propagasse all’intero edificio ed ha permesso di evacuare le otto persone bloccate ai piani alti. Tra cui una famiglia proprio al piano superiore dei locali da cui è partito l'incendio. Le cause sono ancora in fase di accertamento, si ipotizza una scintilla scaturita da un apparecchio. Ci sarebbero una decina di intossicati, tra cui anche tra le forze dell'ordine, che sono stati portati dalle tre ambulanze intervenute, in Ospedale per essere medicati. Sul posto anche Personale Sanitario, Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Municipale.



