SOTTOBOSCO A FUOCO Incendio nella notte a Domagnano - VIDEO e FOTO A bruciare il sottobosco nella parte alta della pineta, sopra al campo sportivo. Agenti della sezione Antincendio della Polizia Civile al lavoro tutta la notte per fermare le fiamme e mettere in sicurezza l'area

Un incendio è divampato nella notte nella parte alta della pineta di Domagnano, sopra il campo sportivo, interessando il sottobosco. L’allarme è scattato intorno all’1.30, quando alcuni residenti della zona, svegliati dal fumo che aveva invaso le abitazioni, hanno contattato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Antincendio della Polizia Civile, che hanno rapidamente circoscritto e spento le fiamme, evitando che il rogo potesse estendersi ulteriormente. Le operazioni sono proseguite per tutta la notte con la bonifica e la messa in sicurezza dell’area. Il tempestivo intervento ha evitato danni a persone o cose. Numerose le segnalazioni arrivate anche da altre zone di Domagnano e da Cailungo, dove il vento ha spinto durante la notte il denso fumo prodotto dall’incendio.

Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento. I primi elementi raccolti farebbero tuttavia propendere per un’origine riconducibile all’azione dell’uomo, senza che al momento vi siano elementi per stabilire se si sia trattato di un gesto intenzionale o di un comportamento accidentale o imprudente.



Con la siccità e le alte temperature resta alta l'allerta per gli incendi a San Marino e in tutta la regione Emilia Romagna.

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