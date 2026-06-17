Incendio nella notte nella sede di Banca Centrale in via del Voltone. L'allarme antincendio è scattato verso l'1:30. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Gendarmeria che ha accertato del fumo che fuoriusciva da una grata dello stabile sottostante la sede AIF, seguita rapidamente dalla Sezione Antincendio del Corpo della Polizia Civile.

Secondo quanto rilevato dagli agenti, il principio d’incendio è divampato dal vano interrato dove erano collocati i gruppi di continuità Ups. Forzata la porta di ingesso, i funzionari hanno domato il principio d’incendio con estintori a CO2 in circa un'ora.

Una volta spente le fiamme, il locale è stato verificato con la termocamera in dotazione e i locali rimasto coinvolti dal fumo sono stati arieggiati con l’utilizzo del motoventilatore. Sul posto è quindi giunto anche il Capo del Servizio Protezione Civile, Ing. Pietro Falcioni, che ha disposto l’interdizione dei locali rimasti coinvolti dalle fiamme e dal fumo. Le operazioni si sono concluse verso le 4:00.







