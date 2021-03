SERRAVALLE Incendio su un terrazzo a Ca' Ragni, intervento della Polizia Civile evita il peggio

Intervento questa mattina, poco dopo le 12.30, della sezione antincendio della Polizia Civile a Ca' Ragni, nel Castello di Serravalle, per un incendio in un'abitazione. Le fiamme si sono sprigionate da un terrazzo posto al secondo piano, prontamente domate dall'azione degli agenti che hanno così evitato che il fuoco interessasse anche gli interni, interessati solamente dal fumo. L'abitazione non ha riportato danni strutturali tanto che non si è resa necessaria l’evacuazione dei residenti. Sono in corso accertamenti per scoprire le cause dell'incendio. Al momento si esclude la natura dolosa.

