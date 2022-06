COINVOLTI DUE SAMMARINESI “Inchiesta Cheope”: ordinato il dissequestro di conti correnti e immobili per oltre 7 milioni di euro Tra i 13 indagati anche Fabio Bollini, sammarinese di 38 anni, ex calciatore, definito da alcuni il 'guru' del progetto.

"Assisto più soggetti in questa vicenda - spiega l'avvocato Moreno Maresi - e tutti erano consapevoli di essere nel giusto e di aver svolto una legittima attività di natura professionale, soprattutto i due cittadini sammarinesi che assisto. Perciò erano fiduciosi sulla revoca da parte del tribunale". Gli avvocati difensori di 11 dei 13 indagati, dopo apposito ricorso, hanno ottenuto dal Tribunale di Rimini il dissequestro dei 7,3 milioni di euro in conti correnti, case e terreni. La decisione arriva a un mese di distanza dalla disposizione del sequestro, a seguito dell'“Inchiesta Cheope” della Guardia di Finanza su un presunto sistema di vendita piramidale di integratori. Diffusosi dal 2015 a Rimini prima e in tutta Italia poi, era arrivato a coinvolgere 10mila persone.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti: il sistema era basato sul mero reclutamento di nuovi soggetti, disposti a pagare pur di essere coinvolti. Una pratica vietata in Italia da una legge del 2005. Non si escludono nei prossimi giorni nuovi approfondimenti delle Fiamme Gialle, mentre continuano le indagini coordinate dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi. Tra i 13 indagati anche Fabio Bollini, sammarinese di 38 anni, ex calciatore, definito da alcuni il 'guru' del progetto. Ma l'avvocato Moreno Maresi precisa: “Non esiste nessun guru o leader, il mio assistito metteva semplicemente molto impegno nel suo lavoro”.

Le motivazioni che hanno portato alla revoca del sequestro saranno disponibili tra circa un mese, nel frattempo Maresi sceglie la prudenza: "L'autorità inquirenti svolgerà gli ulteriori accertamenti che riterrà necessari. Credo sia utile però aspettare le motivazioni per farsi un'idea più precisa".

Nel video l'intervista all'avvocato Moreno Maresi

