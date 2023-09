INCIDENTE STRADALE Incidente a Borgo Maggiore: 28enne sammarinese in scooter finisce al Pronto Soccorso Avrebbe fatto tutto da sola, la ragazza sulle due ruote

Incidente stradale a metà mattinata di lunedì. Avrebbe fatto tutto da sola, la ragazza alla guida di uno scooter che stava scendendo sulla Superstrada in direzione Domagnano. Subito dopo la cosiddetta 'curva di bustrac' la perdita di aderenza del mezzo, e la ragazza è finita rovinosamente a terra. Subito soccorsa dal 118, la 28enne sammarinese è stata trasportata al Pronto soccorso dove è stata curata dai sanitari. Ha riportato escoriazioni e traumi giudicati guaribili in 30 giorni, stando alla prognosi. Con tutta probabilità la donna lascerà l'ospedale in giornata. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Civile per i rilievi, il carro attrezzi ha portato via una Volvo targata Italia che viaggiava in direzione contraria.

