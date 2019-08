Incidente a Borgo Maggiore: 32enne finisce contro un'auto, 30 giorni di prognosi

Le immagini dell'incidente a Borgo Maggiore

Incidente nel pomeriggio sulla Superstrada, in Via 28 Luglio a Borgo Maggiore - corsia ascendente - all'altezza dell'imbocco per il parcheggio in zona Baldasserona. Un ciclomotore guidato da un uomo di 32 anni di Santarcangelo - per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Civile - è entrato in collisione con un'auto targata San Marino. Il 32enne è finito a terra. Un impatto violento. Soccorso dai sanitari, è stato trasferito all'Ospedale di Stato per accertamenti. Per lui la prognosi è di 30 giorni. Ha riportato un trauma cranico e toracico. Disposto il ricovero.