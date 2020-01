Incidente a Borgo Maggiore: auto tampona camion con rimorchio

Incidente avvenuto a Borgo Maggiore fra Via del Bando e Via delle Selbuccie. Secondo le prime ricostruzioni una Citroen C3 con targa sammarinese, per ragioni ancora da accertare, ha tamponato un camion con rimorchio con targa italiana. Forte l'impatto per la vettura, con gravi danni alla parte anteriore e diversi pezzi dispersi sulla strada. Non risultano danni invece alle persone coinvolte. Sul posto la Polizia Civile per i rilievi.



