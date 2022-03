Incidente a Borgo, travolto in bici il ct della nazionale sammarinese ciclismo

Brutto incidente nella tarda mattinata di sabato a Borgo Maggiore. Il ct della nazionale sammarinese ciclismo, Maurizio Tura, a bordo della sua bici, stava scendendo in via Giorgio Ordelaffi, in direzione Valdragone, quando si è scontrato con un'auto che, venendo dalla direzione opposta, stava voltando verso il parcheggio del bocciodromo. Soccorso dal 118, il ciclista è stato trasportato in ospedale dove i medici hanno riscontrato ferite giudicate guaribili in 30 giorni. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia civile per ricostruire la dinamica del sinistro.

