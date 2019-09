Incidente a Cailungo: camion finisce contro muretto

Incidente avvenuto nel pomeriggio a Cailungo.

Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe disinserito il freno a mano di un camion parcheggiato nei pressi del Brico Io. Il mezzo, correndo in avanti senza controllo, ha abbattuto un palo della luce per poi finire contro il muretto sottostante e un'insegna di segnaletica stradale. L'autista non era a bordo.

Non si riscontrano danni a persone o altri veicoli. In corso la rimozione del camion e i lavori di ripristino. Sul posto la Polizia Civile per i rilievi e la deviazione il traffico.