VIABILITA' Incidente a Cailungo: leggermente ferito giovane in Ape

Incidente a Cailungo: leggermente ferito giovane in Ape.

Un giovane sammarinese è rimasto ferito mercoledì pomeriggio in un incidente a Cailungo. Il ragazzo era a bordo di un Ape Piaggio lungo via Ca' Dei Lunghi quando si è scontrato con un'Audi targata sammarinese. Sul posto il 118 che ha portato il giovane nel vicino Pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso.

L'incidente ha causato lunghe code lungo la trafficata via che collega l'ospedale a Serravalle.

