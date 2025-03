SINISTRI Incidente a Cailungo, microcar si ribalta: ferite lievi per una 15enne Sinistro nel pomeriggio di lunedì in via Dominici. La giovane conducente ha riportato lievi ferite ed è stata soccorsa dal 118. Sul posto Polizia Civile e Squadra antincendio

Incidente a Cailungo, microcar si ribalta: ferite lievi per una 15enne.

Attimi di paura nel pomeriggio di lunedì a Cailungo, in via Leo Marino Dominici, dove una microcar, affrontando una curva a destra, si è ribaltata su un fianco a bordo strada. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16, per cause ancora in corso di accertamento.

A bordo del mezzo si trovava una ragazza di 15 anni, rimasta ferita in modo lieve. Subito soccorsa dal personale del 118 dell’Ospedale di Stato di San Marino, alla giovane è stata diagnosticata una prognosi di tre giorni. Fortunatamente nulla di grave, solo un grande spavento.

Sul posto sono intervenuti anche una pattuglia della Polizia Civile e una squadra antincendio, per garantire la sicurezza dell’area e i rilievi del caso. Le autorità stanno ora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

