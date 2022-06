BORGO MAGGIORE Incidente a Cailungo: per evitare auto, centauro sammarinese finisce a terra

Nella mattina di oggi venerdì 17 giugno, verso le ore 12:30, è avvenuto un incidente in via Ca' dei Lunghi a Cailungo (Borgo Maggiore). Coinvolti una ragazza alla guida di un'Audi A3 e un uomo su un maxi scooter. La vettura si stava apprestando a svoltare a sinistra in Via Ca' Riccio mentre, ad alta velocità, la moto saliva in direzione Città. I due mezzi non si sono scontrati, ma nella brusca frenata, l'uomo è caduto rotolando sull'asfalto per diversi metri. Riportando contusioni, è stato trasportato all'Ospedale di Stato con 10 giorni di prognosi. Sul posto anche la Polizia Civile per accertamenti e per la direzione del traffico in entrambe le direzioni.

