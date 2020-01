Incidente a Cailungo, strada chiusa e deviazione del traffico

Incidente all'altezza della rotatoria dell'ospedale con strada chiusa in Via Cà dei Lunghi nei due sensi di marcia e deviazione del traffico. Sul posto è intervenuto il 118 che ha preso in cura una cinquantenne sammarinese. La donna è stata quindi condotta in ospedale dove sono in corso accertamenti diagnostici. Pare abbia riportato una frattura.