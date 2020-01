Incidente a Cerbaiola: auto si scontra contro albero e si ribalta

Incidente nel pomeriggio a Fiorentino, vicino al confine in zona Cerbaiola. Una Alfa 147 nera con targa italiana procedeva in direzione del confine quando, prendendo la curva ad alta velocità, si è scontrato contro un albero. La macchina nell'impatto si è ribaltata completamente. Non è stato necessario l'intervento dell'ambulanza per soccorrere il guidatore italiano, classe '68. Sul posto per i rilievi la Polizia Civile.