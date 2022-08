Incidente a Dogana, 15 giorni di prognosi per un motociclista

Incidente a Dogana, 15 giorni di prognosi per un motociclista.

Incidente nel pomeriggio a San Marino. Erano circa le 14.30 di lunedì quando una moto e un'auto si sono scontrate in via Antonio Canova, a Dogana. Ad aver la peggio il centauro che, trasportato in pronto soccorso, ne avrà per 15 giorni. Illesa la conducente della vettura. Sul posto, per i rilievi, la Polizia civile che ha momentaneamente chiuso la strada.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: