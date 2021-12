SUPERSTRADA Incidente a Dogana: contatto auto-camion, solo uno spavento per la conducente

Incidente fra un'auto, condotta da un'anziana sammarinese, e un camion, sulla superstrada di San Marino, all'altezza di Dogana. L'auto, un'Opel Vectra, era diretta verso il confine quando è entrata in contatto con il camion che viaggiava nella stessa direzione ma che proveniva dal sottopasso. Le due vetture si sono agganciate e la berlina è finita in testacoda. Lo scontro è avvenuto verso le 14.30 di questo pomeriggio. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia civile che ha chiuso una corsia per facilitare i rilievi. La donna è stata soccorso dal 118, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.

