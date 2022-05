Incidente a Dogana: ricoverati a Rimini i conducenti

Si trovano ricoverati all'Infermi di Rimini i conducenti coinvolti ella serata di ieri in un grosso incidente stradale poco fuori dal confine di stato di Dogana. Erano da poco passate le 22.30 quando un'Audi A3 guidata da un sammarinese si è scontrata frontalmente con un Audi Q3 guidata da un italiano: secondo la ricostruzione la macchina targata San Marino stava percorrendo la superstrada in direzione monte quando ha impattato con l'altra auto che ha svoltato per immettersi in via Dogana.

Ingenti i danni ad entrambe le vetture con i cofani che sono andati completamente distrutti. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari sammarinesi, oltre a quelli italiani, ai vigili del fuoco e una pattuglia della polizia stradale.