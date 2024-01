SCONTRO Incidente a Dogana, traffico verso monte momentaneamente deviato [fotogallery]

Incidente a Dogana, traffico verso monte momentaneamente deviato [fotogallery].

Incidente, senza gravi conseguenze, sulla Superstrada in via Tre Settembre, a Dogana. Ad entrare in collisione un'Audi grigia, con targa italiana, e una Mercedes, con targa sammarinese. Sul posto la Polizia civile per ricostruire l'esatta dinamica e regolare il traffico che in corsia ascendente è stato momentaneamente deviato nelle vie interne. Per le persone all'interno dei veicoli non è stato necessario l'intervento dei sanitari.

