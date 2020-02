Incidente a Domagnano: 10 giorni di prognosi per i due giovani coinvolti

Le immagini dell'incidente

Ne avranno entrambi per 10 giorni i due giovani sammarinesi di 15 e 16 anni coinvolti nel tardo pomeriggio di ieri in un incidente sulla superstrada a Domagnano. Lo scontro tra moto e scooter è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Giosuè Carducci probabilmente per una precedenza non rispettata. Sul posto Gendarmeria e Polizia Civile hanno momentaneamente chiuso il tratto stradale in cui è avvenuto il sinistro, deviando il traffico dentro il centro di Domagnano per agevolare i rilievi. I due giovani sono stati immediatamente sottoposti ad accertamenti e hanno trascorso la notte in osservazione all'Ospedale di stato.