INCIDENTE Incidente a Domagnano: auto fuoristrada

Incidente a Domagnano: auto fuoristrada.

Incidente stradale ieri sera a Domagnano in località strada di Monte Olivo. Erano circa le 2 di notte quando un sammarinese a bordo di una Bmw serie 3 ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro un muretto di cemento posto al lato della strada. Il mezzo è andato quasi completamente distrutto, ma per fortuna nessuna grave conseguenza per la persona alla guida. Stando alle prime informazioni il guidatore si trovava in uno stato di alterazione psicofisica. Sul posto è intervenuta la Polizia Civile.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: