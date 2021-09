Incidente avvenuto intorno a l'una a Domagnano. Secondo le prime ricostruzioni una Nissan era uscita dall'incrocio di Via Ottava Gualdaria per immettersi in Via XXV Marzo in direzione monte quando, per ragioni da accertare, si è scontrata con una Vespa con targa sammarinese che stava procedendo sulla superstrada in direzione mare. Sul posto è intervenuta la Polizia Civile per i rilievi. Non è stato necessario l'intervento del Pronto Soccorso.