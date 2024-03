Incidente a Domagnano: Bmw e Jaguar sammarinesi si urtano e 'schizzano' contro le auto parcheggiate Al volante due uomini, un 80enne ed un 72 enne, entrambi al pronto soccorso per gli accertamenti di rito.

Uno scenario inusuale quello che si sono trovati davanti gli agenti della Polizia Civile intervenuti poco dopo le 12 per uno scontro tra una Jaguar elettrica e una BMW X5. Le due auto stavano salendo lungo via 5 febbraio, con tutta probabilità a velocità sostenuta, quando sono venute a contatto. Sembra che la Jaguar stesse procedendo sulla corsia di marcia, mentre la Bmw in sorpasso. Urtandosi, i mezzi sono praticamente schizzati verso destra. La Jaguar ha urtato un muretto evitando fortunatamente una pianta, mentre la Bmw ha centrato due auto parcheggiate davanti agli esercizi commerciali. Per fortuna in quel momento non c'erano persone davanti all'ingresso dell'edificio.

Una Suzuki è stata spostata di almeno 10 metri per via dell'impatto, mentre un suv Toyota, per l'urto, ha ruotato di quasi 180 gradi finendo contro le cassette della posta dei negozi. Al volante delle due auto c'erano due uomini, un ottantenne uscito praticamente illeso e un 72 enne, entrambi al pronto soccorso per gli accertamenti di rito. La peggio per il secondo, che ha riportato una contusione al volto e alle costole. La Polizia Civile ha chiuso la carreggiata in salita per i rilievi, facendo defluire in traffico su quella di sorpasso. Sul posto anche la squadra Antincendio della Polizia Civile per intervenire e mettere insicurezza l'auto elettrica, visto il rischio di incendio per effetto dell'incidente.

Seguiranno aggiornamenti



[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: