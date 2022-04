Incidente a Domagnano, motociclista tampona auto sulla Superstrada. 10 gg di prognosi

Poco prima di mezzogiorno, due mezzi con targa sammarinese si sono scontrati sulla corsia discendente della Superstrada, a Domagnano. Una Volkswagen Polo, probabilmente mentre stava voltando a destra, verso via Innocenzo Cappa, è stata tamponata da una moto - una Suzuki GSX R - che poi è precipitata sull'asfalto. Il motociclista, che è sempre rimasto cosciente, è stato soccorso da un'ambulanza. Il 28 enne, residente, ha riportato policontusioni, ne avrà per una decina di giorni. Nessuna conseguenza invece per l'automobilista. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia civile per regolare il traffico e i rilievi del caso.

