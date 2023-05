Incidente, poco dopo le 16, a Fiorentino. A scontrarsi, per cause al vaglio della Polizia civile, due auto: una Seat Ibiza con targa sammarinese e un Range Rover targato Italia. Coinvolta anche una terza auto, sempre sammarinese, che come le altre procedeva in strada della Serra, all'altezza del mobilificio Gasperoni Arredamenti. Notevoli i danni alle vettura, ma praticamente illesi i conducenti.