Incidente a Galazzano, due auto si scontrano in via Cesare Cantù [fotogallery]

Incidente a Galazzano, due auto si scontrano in via Cesare Cantù [fotogallery].

Incidente a Galazzano, poco prima delle 21 di lunedì. A scontrarsi, per cause ancora al vaglio, due auto targate San Marino. La prima saliva da via Vitalis di Giovanni, mentre la seconda, provenendo da Dogana, procedeva su via Cesare Cantù. Ingenti i danni ai mezzi. Per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia Civile.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: